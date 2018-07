Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non era solo al soldo del clan: il sovrintendente Roberto D'Agnano era amico dei capi delle piazze di spaccio di Comasina e Bruzzano. In un passaggio dell'ordinanza si legge che si è spostato a Meda il 5 luglio 2014 «alla presenza dei testimoni Laurence Rossi e della convivente Chiara Saccomanno». Rossi è il creatore della piazza di Comasina e quello che l'ha distrutta con le sue dichiarazioni da collaboratore di giustizia una volta arrestato.D'Agnano, nato a Brindisi 45 anni fa, ha lavorato al commissariato di zona dal 1999, all'inizio era stato assegnato alle Volanti, il braccio operativo della polizia in strada. E proprio sulla strada ha conosciuto i pregiudicati che poi lo hanno messo sul libro paga. Mille euro al mese più un lungo elenco di benefit come cene, weekend al mare, serate in discoteca e la cessione di cocaina che poi rivendeva a un cliente abituale. In cambio, il poliziotto forniva «costante aiuto» al gruppo criminale che aveva a capo i trafficanti Laurence Rossi e Luca Saccomanno, dando informazioni sui turni dei poliziotti, indicazioni sulle auto civetta in servizio, agevolando le pratiche di rilascio di documenti e partecipando (come accertato) a una spedizione punitiva contro l'amante della fidanzata di un membro della banda.D'Agnano è stato rimosso dall'incarico nel 2014 e ricollocato al reparto mobile di Milano. Ora la sua casa sarà San Vittore.(S.Gar.)riproduzione riservata ®