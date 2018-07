Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è finita la vicenda della modella sequestrata. È stato chiesto dal pm Paolo Storari il rinvio a giudizio per Michal Konrad Herba, il 37enne di origini polacche, arrestato nell'agosto 2017 in Inghilterra ed estradato in Italia il 22 giugno, accusato di essere il complice del fratello minore Lukasz Pawel Herba nel sequestro a scopo di estorsione della modella inglese Chloe Ayling. Per l'uomo, a San Vittore, l'udienza preliminare si aprirà il 9 agosto davanti al gup Alessandra Clemente. La modella venne tenuta segregata sei giorni 2017 e poi liberata da Lucasz, definito dagli inquirenti un «mitomane avventuriero». L'uomo è stato condannato in primo grado a 16 anni e 9 mesi di carcere. Suo fratello avrebbe acquistato in Polonia l'auto usata per il sequestro della 20enne e avrebbe partecipato alla richiesta di riscatto.