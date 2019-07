Non cessa l'emergenza caldo, che negli ultimi giorni sta facendo registrare numeri record nelle telefonate arrivate alle sale operative del 118 lombardo. Nell'area metropolitana milanese, dove la media giornaliera del periodo è di 1500 chiamate, venerdì scorso Soreu ha ricevuto ben 2402 richieste. Record si sono registrati anche nelle altre zone della Lombardia: nella zona delle Alpi e di Bergamo, dove le chiamate giornaliere in media sono 620, sabato i centralini hanno squillato 848 volte. Sui laghi e nel territorio di Como, a fronte di 520 telefonate giornaliere, venerdì sono arrivate 758 richieste di intervento. Record anche in pianura e nel pavese, dove le chiamate venerdì sono state 713, contro le 500 registrate di media. «In questa situazione - sottolinea l'Areu, azienda regionale di emergenza urgenza - la priorità va evidentemente a tutte le richieste cui è stato assegnato un codice di urgenza, giallo o rosso».

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

