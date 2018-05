Non ce la fa il clochard in coma dopo una spinta

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ce l'ha fatta il clochard di 60 anni che lo scorso 13 febbraio è entrato in coma dopo aver battuto la testa in via Marghera per una spinta ricevuta da un uomo che gli aveva offerto 5 euro ottenendo in cambio la reazione rabbiosa del senzatetto. È morto ieri pomeriggio al San Carlo, dove era ricoverato da tre mesi. Quel giorno un dipendente di banca di 49 anni aveva notato l'uomo che rovistava in un cestino della spazzatura e gli aveva offerto 5 euro. Il clochard, però, non aveva apprezzato il gesto al punto da colpirlo con un pugno al volto. Al 49enne, per allontanarlo, lo ha spinto via e l'uomo è caduto battendo la testa. La vicenda era stata ricostruita dai carabinieri che, in accordo con il pm di turno, avevano deciso di non arrestare il bancario ma di denunciarlo per lesioni personali aggravate. Accusa che ora dovrà essere riconfigurata.(S.Gar.)riproduzione riservata ®