Non c'era posto per la sua musica nelle periferie londinesi in cui Benjamin Clementine, 29 anni, stasera al Circolo Arci Magnolia, è nato e cresciuto. Il cantante inglese di origine ghanese a 18 anni se ne è andato a Parigi, dove per un certo periodo è stato costretto a vivere in luoghi di fortuna. A Parigi infine è stato scoperto, gli è stato proposto un contratto discografico e finalmente è diventato un artista.Poeta, compositore e cantante, arriva a Milano sulle rive dell'Idroscalo all'interno della rassegna Alla round MI, che porta sullo stesso palco anche James Holden & The Animals Spirits e Venerus. Ma sarà ovviamente Clementine il nome di punta, anche se in Italia non è ancora così conosciuto. All'estero, invece, è piaciuto anche a Damon Albarn, frontman dei Blur e deus ex machina dei Gorrillaz (pochi giorni fa in concerto in Italia), che ha voluto proprio Clementine per una collaborazione proprio con i Gorillaz, grazie alla voce potente e affascinante. Al Magnolia porta le canzoni del suo ultimo disco I tell a fly, più i brani del precedente At least for now, con il quale ha vinto un Mercury Prize. (M.Lev.)riproduzione riservata ®