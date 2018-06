Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è serie tv che regga il paragone con Shakespeare, il primo a inventarsi smisurate saghe a puntate. Basta prendere le tragedie che vanno da Riccardo II a Riccardo III, passando per i vari Enrico IV, V e VI, metterle in fila e voilà, l'epopea a puntate è servita. Con tutto quel che necessita di sangue, violenza, vendette.A portarle in scena in un unico progetto a episodi, da domani al Parenti, Who is the king? sono Lino Musella e Paolo Mazzarelli (foto), con la supervisione registica di Andrea Baracco, a cui rendiamo merito per l'audacia visionaria. Pronti i primi due capitoli, che coprono gli eventi narrati in Riccardo II ed Enrico IV (parte I). Cast all'altezza, tra cui un padre e un figlio, entrambi fuoriclasse, Massimo e Marco Foschi, per la prima volta insieme in scena.Dal 27 giugno al 5 luglio (seconda parte 23-31 luglio). Franco Parenti, via Pier Lombardo 21. Orari diversi - 20 euro. (O.Bat.)