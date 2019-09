NoLo, ecco la piazza a misura di bambino

Sta nascendo tra via Venini e via Spoleto: una nuova piazza, che sarà pronta tra dieci giorni, nel quartiere che ormai i milanesi si sono abituati a chiamare NoLo (ovvero a nord di piazzale Loreto), zona via Padova. Una piazza nata sulla base delle regole dell'urbanistica cosiddetta tattica: panchine, vasi, elementi di arredo urbano e una colorazione accesa dell'asfalto.

«È la realizzazione di una richiesta nata dai genitori della scuola che devono poter entrare ed uscire in uno spazio sicuro - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - l'intervento è stato studiato anche tenendo conto di diverse segnalazioni critiche giunte dal territorio e, essendo urbanistica tattica, ha il vantaggio che è facilmente modificabile anche in corso d'opera».

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

