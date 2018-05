«Noi stupratori? Coscienza pulita»

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quella sera non c'è stato «nessun rapporto sessuale di nessuno con nessuno, l'unico contatto fisico è stato un bacio sulle guance».Si sono difesi così Marco Coazzotti di 29 anni, Guido Guarnieri di 22 anni e Mario Caputo di 48 anni, accusati di aver prima drogato una ragazza di 22 anni con due pastiglie di benzodiazepine sciolte in un drink e poi di aver abusato di lei. I tre, interrogati dai giudici della nona sezione penale, hanno detto di non c'entrare nulla con quella vicenda e di avere «la coscienza pulita».La violenza è avvenuta nella notte del 13 aprile 2017 in una casa in Brianza e il pomeriggio successivo la 22enne, dopo essersi svegliata in stato confusionale e piena di dolori, ha denunciato i suoi aggressori, che adesso negano tutto e dicono che lei si è solo sentita male per aver bevuto troppi drink e troppo vino. A invitarla a uscire è stato Marco Coazzotti. Lui e gli amici erano andati a prenderla e l'avevamo portata in un locale di via Crema. I video del locale, però, mostrano il momento in cui la droga dello stupro viene versata nel bicchiere che finisce nelle mani della 22enne. Si torna in aula l'11 giugno.(A.Cal.)riproduzione riservata ®