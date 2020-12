«Noi non abbiamo paura di niente, avete solo rovinato due locali e l'economia. Siamo persone perbene, se avete problemi venite qui». A parlare è il titolare della pizzeria Ciccio Pizza di viale Sabotino. E lo fa pochi minuti dopo l'esplosione di una bomba carta davanti al suo locale. Una testimone ha raccontato che alle 22 di mercoledì un uomo ha lanciato l'ordigno contro la vetrina della pizzeria napoletana. La bomba carta è esplosa sul marciapiede provocando danni anche al fioraio accanto. Non c'è ancora una spiegazione né una rivendicazione. Nessuno è rimasto ferito ma il titolare dell'attività, che pare non abbia mai subito minacce, ha spiegato che ci sono stati danni all'esterno. Attraverso i suoi social ha lanciato un messaggio senza filtri: «Qui facciamo solo il nostro lavoro e facciamo sacrifici. Invece di combattere con queste bombe, combattete col lavoro. I codardi reagiscono così». (S.Gar.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA