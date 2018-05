«Noi in prima fila dallo stadio al Papa, ora rischiamo il crac»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

All'ultima riunione della Busnago Soccorso Onlus, che fa servizio di 118 tra Milano e la Brianza, i dirigenti e alcuni membri del consiglio hanno detto ai dipendenti di iniziare a cercare un nuovo lavoro, perché a fine anno l'associazione potrebbe chiudere.Un annuncio choc per gli autisti soccorritori della onlus, nata nel 1999, che con le sue ambulanze ha prestato assistenza all'Expo, è stata in prima linea per la vista del Papa, e fino a poco tempo fa era presente ogni domenica a San Siro. Anche la Busnago Soccorso, che dà lavoro a 25 dipendenti e raccoglie decine e decine di volontari, rischia di essere vittima dei tagli preannunciati da ospedali e Pirellone. «Abbiamo dovuto rinunciare all'appalto per l'ospedale di Vimercate, che era stato vinto sottocosto e non era più conveniente - racconta un autista soccorritore - così il consiglio ci ha comunicato che dovrà lasciare a casa 13 di noi». E non è l'unica gara che la onlus non è riuscita a mantenere. «Abbiamo perso anche l'appalto per l'ospedale di Desio, che è stato accorpato al San Gerardo di Monza - racconta un altro dipendente - e il nuovo bando è talmente al ribasso che non copre nemmeno le spese per il carburante delle ambulanze». Una situazione esplosiva, che nell'ultimo periodo si è complicata ulteriormente. Sono calate anche le richieste di corsi sulla sicurezza per scuole e aziende, che fino a qualche tempo fa la Busnago Soccorso teneva incassando 150 euro per partecipante. Ora si chiedono che cosa succederà. (A.Cal.)riproduzione riservata ®