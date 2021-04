No Tav, striscione sui binari e spray sul macchinista

Greta Posca

Un blitz in piena regola. Erano sei, forse sette, i simpatizzanti per i No Tav che ieri mattina, con il volto coperto, hanno piazzato uno striscione sul binario 2 della stazione ferroviaria di Porta Romana. Lo striscione riportava la frase «Solidarietà con i resistenti No Tav». Niente da fare per il treno fermo che avrebbe dovuto ripartire per Saronno. Non solo. I cinque hanno imbrattato il vetro della motrice con spray nero, spruzzato anche addosso e a un occhio del macchinista, un ferroviere di 43 anni che era sceso per allontanarli ed era riuscito a bloccare una ragazza. Allora gli altri sono tornati indietro a liberarla e hanno spruzzato addosso all'uomo la vernice nera. Poi sono scappati.

Risultato: la circolazione sulla linea S9 ha subito ritardi fino a 120 minuti e limitazioni di percorso. Trenord in un comunicato ha espresso la «vicinanza al proprio macchinista» dichiarando di seguire «l'evoluzione della vicenda in piena collaborazione con le forze dell'ordine».

Subito si è levata la rabbia dei ferrovieri, che ieri si sono fermati un'ora in sciopero. «Un'ennesima aggressione al personale ferroviario. Una condizione di rischio non più accettabile per i lavoratori e i cittadini che i diversi tavoli istituzionali non sono riusciti ad affrontare», hanno detto Filt Cgil, Cisl, Uil, Fast, Faisa e Ugl lombardi. «È necessario che si passi dagli impegni ad alcune scelte concrete ad incominciare dall'incremento di sorveglianza nelle stazioni e a bordo treno. Ora le istituzioni e l'azienda facciano la loro parte».

La Procura intanto ha aperto un'inchiesta coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo. Le accuse a carico di ignoti sono di resistenza e violenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio, danneggiamento, imbrattamento e interruzione di pubblico servizio. Sarà anche l'analisi degli indumenti trovati alla stazione (uno stivaletto, maglie, un cappellino, un giubbotto) e l'esame delle eventuali tracce di Dna a consentire di individuare i contestatori. Il macchinista, già sentito dalla Digos, ha spiegato la dinamica dell'assalto.

