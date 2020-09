«No alla moschea in via Novara». È lo striscione del presidio, ieri mattina, dei militanti della Lega e dei cittadini, che hanno manifestato contro il luogo di culto per gli islamici. «L'amministrazione spiega il capogruppo del Carroccio Alessandro Morelli - vorrebbe edificare un capannone-moschea in via Novara, al parcheggio di Trenno», che nel 2015 era utilizzato dagli automobilisti diretti a Expo. Qui, il Comune vorrebbe trasferire la preghiera del venerdì, che ora si svolge al Palasharp.

«Non ci stiamo attacca Morelli - l'area, adesso dismessa, dovrebbe tornare ad essere un posteggio per diminuire il numero di macchine che entrano in città». Per il leghista, «la giunta Sala ragiona, seguendo la logica green, a fasi alterne». Poi, la denuncia «del degrado in cui versa l'intero rione, con la presenza di prostitute»: «Da questi quartieri dimenticati da chi diceva di avere l'ossessione delle periferie parte il nostro arrembaggio al Pd».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

