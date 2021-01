Nikolic, sì ai domiciliari dopo i furti in abitazione

È stato scarcerato e ha ottenuto i domiciliari Remi Nikolic per i due furti in appartamento avvenuti a luglio. Nel 2012 il giovane con un suv travolse e uccise da minorenne il vigile Niccolò Savarino. Scontata la pena di 5 anni e mezzo di carcere, il 22 febbraio 2020, 11 giorni dopo essere uscito, Nikolic aveva commesso due furti in abitazione con altri due complici di 23 e 26 anni, per cui era stato arrestato lo scorso luglio. I domiciliari sono stati decisi dal giudice Orsola De Cristofaro, che ha accolto l'istanza dell'avvocato David Russo. La difesa nell'istanza di domiciliari ha allegato anche «una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza» di Nikolic in tirocinio formativo in una cooperativa «finanziata dalla Fondazione don Gino Rigoldi». Anche se, per il momento, il giovane non è autorizzato a svolgere attività e deve restare ai domiciliari «anche con braccialetto elettronico». Il 3 febbraio il giudice dovrà decidere se ratificare o meno il patteggiamento a 3 anni per i furti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA