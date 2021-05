Nigeriana strozzata con le sue trecce

Si chiamava Tunde Blessing, era nigeriana ed aveva 25 anni: è lei la donna il cui cadavere è stato trovato nascosto dai cespugli da una signora che portava a spasso il cane in una zona di campagna che costeggia via Morandi a Mazzo di Rho. Il corpo era lì da diversi giorni, come conferma l'avanzato stato di decomposizione. Nessun segno di violenza evidente, ma Tunde aveva le trecce della propria parrucca strette intorno al collo. L'ipotesi dei carabinieri è che sia stata strangolata così: lo confermerà l'autopsia.

Tunde Blessing viveva a Novara ma si prostituiva sulla strada a Mazzo di Rho. Lo scorso 7 maggio un'amica ha denunciato ai carabinieri di Novara la sua scomparsa, riferendo di averla sentita l'ultima volta nel pomeriggio del 3. In quella occasione la nigeriana l'aveva avvertita che si trovava a Rho per comprare una borsa. E accanto al cadavere una borsa c'era: dentro c'era la sua tessera sanitaria, ma manca il cellulare.

