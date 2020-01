Niente scherzi, Conte vuole i quarti

MILANO - Inter-Cagliari: Conte vara il limited turnover. Giusto qualche cambio, per consentire ai nerazzurri più utilizzati di tirare un po' il fiato, ma senza stravolgere troppo l'11 di partenza, per questioni d'identità di squadra, di obiettivi e di giocatori effettivamente a disposizione.

Questa sera (alle 20.45, diretta Rai 1, arbitro Chiffi di Padova) l'Inter di Antonio Conte debutterà negli ottavi di finale di Coppa Italia con il Cagliari di Maran, forte dei favori del pronostico e del fattore campo (attesi 30mila spettatori al Meazza), ma per il salentino ancora poche alternative ai titolarissimi, con turnover ridotto all'osso anche contro i sardi. All'appello mancheranno, infatti, D'Ambrosio (out per tutto gennaio) per infortunio e Gagliardini per squalifica.

Non al meglio anche Vecino e Asamoah, verso la panchina come Stefano Sensi e Alexis Sanchez, recuperati ma ancora in rodaggio. Per l'ex Sassuolo, dopo i 63 minuti di sabato contro l'Atalanta, un pit-stop preventivato, con chance d'ingresso in corso d'opera.

Esattamente come El Niño Maravilla, fermo da ottobre e in odore di minuti nella ripresa. In attacco, a far rifiatare uno tra Lautaro e Lukaku (il più stanco dei due contro l'Atalanta), sarà infatti Sebastiano Esposito, promosso titolare.

In mezzo al campo, certo il rientro di Barella, squalificato con la Dea e carico per l'incrocio di Coppa con il suo Cagliari. Alfieri del sardo Brozovic e Borja Valero, gli unici rimasti in mediana, con Lazaro e Biraghi in fascia.

Dietro, con Skriniar reduce dal turno di stop in campionato e sicuro di un posto, Ranocchia e Bastoni, con De Vrij e Godin a riposo. Quindi mini-turnover per Conte, come per Rolando Maran, 4 volte ko nelle ultime 4 gare di A e pronto a dar battaglia: «Andremo a Milano per giocarci le nostre carte. Per noi è un momento particolare, dobbiamo tornare a quella ferocia che ci ha contraddistinto fin qui - ha sottolineato il tecnico rossoblu -. Turnover? Non sarà completo, cercherò di mettere in campo una squadra che possa giocarsi il passaggio del turno».

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Valero, Biraghi; Esposito, 10 Lautaro Martinez. All. Conte.(A.Agn.)

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA