«Niente pistole in casa, mio padre Agostino è morto perché l'aveva»

Ernesto De FranceschiUn post con una fotografia choc, che arriva nel giorno in cui si discute dei dati allarmanti sulla voglia di armarsi da parte degli italiani. Oltre un terzo della popolazione si è detto pronto a tenere una pistola in casa per difendersi. «Questa è una Smith&Wesson 38 special, uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò, negli anni 70, lo fece perché credeva che avrebbe così reso più sicura la sua famiglia».A postare sui social la foto dell'arma è Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, indimenticato capitano della Roma morto suicida il 30 maggio 1994. Si sparò al petto con la sua pistola Smith & Wesson calibro 38, proprio quella che il figlio ieri ha pubblicato su Facebook e Twitter.Parole forti, che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Il post arriva dopo la pubblicazione del primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, realizzato dal Censis. L'indagine rivela come gli italiani siano favorevoli a criteri meno stringenti per il possesso di un'arma da fuoco.«Al 39% degli italiani - scrive Di Bartolomei jr - che oggi vorrebbe acquistare un'arma più semplicemente per sentirsi più protetto vorrei raccontare - dati e studi alla mano - di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti. Ed alla obiezione che chi vuole suicidarsi lo fa comunque vorrei solo dire che, per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti, basta un attimo. E in quell'attimo non avere accesso ad un'arma può fare la differenza. Non lo dice una vittima lo dicono tutti gli studi disponibili». Poi conclude: «Pensate ai vostri figlie ed ai vostri nipoti. Una pistola non produce alcuna sicurezza. Credetemi».riproduzione riservata ®