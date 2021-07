Niente nuova perizia, il processo può partire in autunno. Ieri dopo 5 anni tra indagini quasi chiuse e riaperte, una perizia e varie richieste di arresto respinte, via libera al processo in abbreviato a Marco Venturi, 45 anni, accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio, 37 anni, stilista, trovata impiccata con una sciarpa a un albero in piazza Napoli il 31 maggio 2016.

A chiedere il processo con rito alternativo è stata la difesa in udienza preliminare dopo che la gup Raffaella Mascarino ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal pm Francesca Crupi di una ulteriore perizia medico legale, da svolgere con la formula dell'incidente probatorio. La giudice, che a breve scioglierà la riserva sull'abbreviato - la decisione è scontata -, ha rinviato l'udienza al 20 settembre, in cui è prevista la requisitoria della pm Crupi e l'intervento degli avvocati dei familiari di Carlotta, Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini. Per il 4 ottobre è in programma l'arringa della difesa e il 25 ottobre la sentenza. «Dopo 5 anni - spiegano i difensori di Venturi, Andrea Belotti e Veronica Rasoli - finalmente si può celebrare il processo a una persona che vuol solo dimostrare di non essere il responsabile di quella morte». Invece per il pubblico ministero ci sono dubbi sulla sua innocenza. All'uomo sono stati contestati episodi di stalking e lesioni, che avrebbe commesso tra il 2014 e il 2016.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

