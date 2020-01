Niente macchina domenica a Milano. I milanesi si preparino a un giorno di passeggiate. Dalle 10 alle 18 sarà in vigore il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Dalle 12 saranno escluse dal blocco le strade che portano allo stadio Meazza dove alle 15 è in programma la partita Milan-Verona e sono esclusi dal divieto di circolazione anche i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, che saranno potenziati. Per garantire il rispetto dell'ordinanza, saranno circa 70 per turno le pattuglie della polizia locale operative sul territorio, sia in postazioni fisse sia in movimento. Sarà potenziato il personale in servizio alla centrale operativa. È consentita la circolazione a tutti i veicoli elettrici; agli ibridi plug-in e range extenden circolanti però solo in modalità elettrica, cioè ricaricabili con la presa. E ancora: possono circolare i monopattini e tutte le auto e le moto del servizio sharing. Deroghe naturalmente per le forze dell'ordine, la croce rossa, i mezzi di soccorso e del trasporto disabili con il portatore di handicap a bordo. E poi per i mezzi del personale (con certificazione) che svolge servizio di pubblica utilità, come la manutenzione d'urgente.(G.Mig.)

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

