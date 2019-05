Nidi gratis per i più poveri

La giunta regionale della Lombardia ha rifinanziato con 37 milioni di euro la misura nidi gratis che azzera la retta dell'asilo alle famiglie lombarde a basso reddito.

«Grazie a questa misura - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - anche per il prossimo anno scolastico le famiglie con un reddito Isee fino a 20mila euro che iscrivono i propri figli in nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati avranno la retta di frequenza azzerata».

Dal 2016 ad oggi la misura nidi gratis è stata finanziata con 142,4 milioni di euro e ne hanno beneficiato circa 43 mila famiglie. Via libera dalla giunta lombarda anche a uno stanziamento di 17,8 milioni di euro per finanziare nuovi percorsi di formazione tecnica e professionale dei giovani. Rifinanziata con 100 milioni di euro, infine, anche la misura Credito adesso per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

