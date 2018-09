«Nibali può essere il nostro CR7»

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Speriamo che Nibali faccia come Cristiano Ronaldo, che ha aspettato un po' per segnare e poi lo ha fatto. Vincenzo potrebbe impiegare un po' per trovare la condizione migliore. Basta anche il giorno prima». Dal 40° piano del Palazzo Generali a CityLife, durante la presentazione di tutte le selezioni azzurre per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck, il ct della Nazionale maggiore Davide Cassani ha utilizzato anche un paragone calcistico per lo Squalo dello Stretto, reduce da una Vuelta di Spagna dove ha ripreso confidenza con le gare dopo la caduta al Tour de France sull'Alpe d'Huez e l'operazione alla schiena. «Il 30 settembre non potrà essere l'uomo da battere, ma lui ha saputo inventarsi la vittoria all'ultima Milano-Sanremo e al Giro d'Italia del 2016, quando nessuno ci credeva più».In vista del durissimo percorso austriaco, non solo per l'ultimo strappo con pendenze da brivido, ci sono incognite anche sull'altra punta Fabio Aru, protagonista sinora di un 2018 no.Ecco allora la possibile carta Gianni Moscon, che sabato ha vinto la Coppa Agostoni al rientro dopo una squalifica per un diverbio con un avversario al Tour. Convocati anche Brambilla, Cataldo, Caruso, De Marchi, Formolo, Pellizotti, Pozzovivo e Visconti. Cassani sceglierà nei prossimi giorni gli 8 titolari.