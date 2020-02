New generation: Milan già nel futuro

Luca Uccello

MILANO - Contro il Genoa non giocherà. Gianluigi Donnarumma non si è allenato, è rimasto in palestra, tra terapie e massaggi. Domenica a pranzo lascerà il posto a Begovic. Ma il Milan può sorridere lo stesso.

Perché lui, con Davide Calabria e Matteo Gabbia rappresentano il futuro rossonero.

Un bel futuro. Nessuno in Italia ha tre giocatori usciti dal proprio settore giovanile tutti in campo, tutti in difesa. Tre su cinque è un bel risultato di un lavoro che nasce da lontano. Merito del settore giovanile, quello di Filippo Galli, che in passato ha saputo lavorare con attenzione sui ragazzi. Investimenti che stanno ripagando il Milan con giovani giocatori che stanno dimostrando di poter giocare in seria A ad alti livelli. Anche l'ultimo arrivato in prima squadra ha dimostrato di saperci fare, di avere la giusta personalità, la qualità per farlo anche con il Genoa.

Insomma, domenica Pioli dovrebbe confermare ancora una volta Gabbia con Romagnoli e non Musacchio che può sedersi comodamente in panchina. E così si andrà avanti almeno fino al recupero totale di Simon Kjaer. Se Gigio è il simbolo dello scouting rossonero, Calabria è la conferma che i talenti si possono costruire in casa, si possono crescere e lanciare senza paura.

Calabria ha già superato le 100 presenze con la maglia del Milan. Non male. La speranza in via Aldo Rossi è che presto anche Daniel Maldini, che ha già esordito in serie A contro il Verona, possa diventare un perno fisso della prima squadra. Tra quelli lasciati andare via c'è Mattia De Sciglio, Manuel Localtelli, Patrick Cutrone.

Addii forzati, per questioni più di bilancio che tecniche. Il Milan però continua con la sua tradizione: da quella del portiere con Alessandro Plizzari in prestito a Livorno a Gabriele Capanni in prestito al Novara in Lega Pro, da Tommaso Podega (al Pordenone in B) fino a Marco Brescianini che gioca nella Primavera rossonera e ha già giocato con la squadra dei grandi. Proprio un bel Diavoletto futuro.

