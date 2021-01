Nevio Scala, 73 anni e non sentirli. All'ombra dei Colli Euganei, provincia di Padova, si diletta a fare il contadino, come ama definirsi. Con i figli produce vino. Il calcio è stato la sua vita, in passato. Alla guida del Parma ha vinto tanto, in Italia e in Europa. Da calciatore è stato un rossonerazzurro: tre anni di Milan, due di Inter. Però Nevio precisa: «Il mio cuore è milanista, ma la ragione mi dice che l'Inter è la squadra più forte».

Scala, non c'entra il derby di Coppa Italia vinto da Conte?

«No. L'Inter ha un organico più qualitativo e completo. Il Milan ha un bel futuro: sarà la squadra da battere».

La rissa Ibra-Lukaku?

«Diciamo che i due hanno un bel caratterino. E mi fermo qui».

Scudetto, Inter favorita, dunque?

«Diciamo che Antonio (Conte, ndr) ha un parco giocatori di prim'ordine. Questo significa che può vincere. Anzi, deve vincere. Il gruppo di Pioli, fatte eccezioni per Ibrahimovic e ora Mandzukic, è di prospettiva. Il futuro, ripeto, è rossonero».

E con la Juve come la mettiamo nella corsa scudetto?

«Pirlo ha dato il via a una nuova svolta. Pure i bianconeri hanno maggiore qualità del Milan. Inutile nasconderlo. Prevedo una lotta Conte-Pirlo per il titolo, con Antonio decisamente favorito. Per me ha più opzioni rispetto alla concorrenza. C'è un però...».

Ovvero?

«Con questo Covid può succedere di tutto. È una stagione anomala, Come quella passata».

Andrea Agnelli dice che i club rischiamo il collasso economico...

«Vero, c'è di mezzo pure la maledetta pandemia, gli stadi vuoti. E il calcio senza pubblico perde di pathos. Ma la crisi è dovuta anche a una gestione dei club scellerata. Strapagano i giocatori in modo sconsiderato. Le gestioni sono poco assennate. Così si rischia sul serio la catastrofe».

Torniamo al campionato. Il Milan capolista domani va a Bologna. Come lo vede?

«Beh, Pioli non ha alternative: deve vincere per dimostrare che le ultime due gare sono state incidenti di percorso. Non sarà facile contro Mihajlovic, ma il Diavolo deve portare a casa i tre punti».

Rossoneri che possono aspirare al ritorno in Champions?

«Da tifoso milanista me lo auguro di tutto cuore».

L'Atalanta?

«Bella come il mio Parma negli Anni 90. Ci assomiglia tantissimo. Gasperini è bravo: sa rendere al massimo i suoi. E poi è stato davvero abile nel gestire la situazione con il Papu Gomez. L'Atalanra è una fantastica realtà. E non solo in Italia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

