Nessuna tregua per l'ex governatore lombardo Roberto Maroni, che da marzo scorso ha accantonato temporaneamente la politica per dedicarsi all'avvocatura. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha presentato ricorso in appello contro la sua assoluzione nel processo sugli aiuti alle sue ex collaboratrici Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo.Maroni, infatti, è stato condannato a un anno e 450 euro di multa per turbata libertà del contraente, ma assolto «perché il fatto non sussiste» dal reato di induzione indebita. Per il rappresentante dell'accusa, invece, va condannato su tutta la linea. La difesa dell'ex governatore, rappresentata dall'avvocato Domenico Aiello, con ogni probabilità depositerà a sua volta un suo ricorso in appello per ottenere un'assoluzione piena.Dopo due anni e mezzo di processo, rallentato da una serie di legittimi impedimenti e certificati medici, i giudici avevano riconosciuto Maroni colpevole per aver affidato di un incarico alla Carluccio nell'ente regionale Eupolis. Era stato invece assolto dal reato di induzione indebita per avere esercitato pressioni illecite per far partecipare a una missione a Tokyo la Paturzo (nel frattempo assunta come temporary manager da Expo) a cui, secondo l'accusa, Maroni stata legato da una relazione affettiva. In primo grado, erano stati condannati a un anno anche Giacomo Ciriello (assolto da reato di induzione), ex capo della segreteria politica di Maroni, a dieci mesi Andrea Gibelli, ex segretario generale del Pirellone e a sei mesi la Carluccio.(A.Cal.)