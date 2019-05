Neri Marcorè: «Rimpiangeremo Allegri»

C'era anche Neri Marcorè nel cast stellare della Partita del Cuore andata in scena lunedì a Torino. Il difensore della Nazionale Cantanti, che dopo quattro pareggi è stata per la prima volta sconfitta (3-2) sotto la Mole, ha incrociato i tacchetti con autentici fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Totti, Nedved e Pirlo. Tema della serata? La Ricerca sul Cancro, da sostenere con gli sms solidali (al numero 45527), ma anche la ricerca del nuovo allenatore della Juventus, la squadra del cuore dell'attore e cantante marchigiano.

Neri Marcorè, quella sulla panchina della Nazionale Cantanti è stata l'ultima volta di Allegri allo Stadium.

«Intanto ammetto che è un bel vantaggio per me giocare con Max a bordo campo e con i propri miti in squadra: mi riferisco a Buffon e Chiellini. Detto questo, mi spiace che sia finito il ciclo bianconero di Allegri».

Come ha vissuto il suo addio?

«Sono un grande estimatore di Allegri, un tecnico bravo e intelligente. Champions o non Champions, in questi cinque anni ha tirato fuori il massimo. Lo avrei voluto a vita alla Juve, un po' come Ferguson con il Manchester United».

Chi vorrebbe ora al posto del Conte Max?

«Mi piacerebbe un profilo come quelli di Guardiola, Klopp, Conte o Deschamps. Ma credo che non siano i nomi più probabili».

Già, tutti gli indizi portano a Sarri. Che effetto farebbe l'ex nemico in casa Juve?

«Vederlo alla Juve sarebbe senza dubbio curioso. Io credo che, con il senno di poi, forse Sarri non avrebbe detto sui bianconeri certe cose che fanno comunque parte del gioco».

Giudizio sull'ultima stagione della Juve?

«La squadra si è confermata forte e vincente. Peccato non essere arrivati con tutti gli effettivi alla sfida in Champions contro l'Ajax. Ormai diamo per scontato che si debba sempre crescere, migliorare. Magari passeremo un paio di stagioni senza vincere. E allora sì, rimpiangeremo Max Allegri».

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

