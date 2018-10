«Nerazzurri ok con Maurito e il carattere»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «L'Inter? Mi piace, anche se forse è più pensata per la Champions che per la serie A». Prima in Europa, a pari punti con il Barcellona e «in quello che sembrava il girone più difficile del mondo», e terza su suolo italico, «dopo un avvio di stagione negativo a cui la squadra ha reagito con carattere, gioco e il risveglio di Icardi».Ai microfoni di Sky, Massimo Moratti inquadra così i primi passi in Italia e oltreconfine di Icardi e compagni, spostando però subito l'attenzione sul derby con il Milan, fondamentale per non perdere altro terreno dalla Juve e «davvero una bella sfida - ha concluso l'ex patron - Carattere Inter, gioco Milan. I rossoneri stanno girando bene, hanno un grande centravanti. I nerazzurri sono molto volitivi e un grande finalizzatore come Icardi, mi aspetto un bel derby».(A.Agn.)riproduzione riservata ®