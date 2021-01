Nelle carceri risalgono i positivi

Nelle carceri della Lombardia sono 198 i detenuti positivi al Covid, e 7 sono ricoverati. Lo ha riferito il provveditore regionale lombardo, Pietro Buffa, in commissione a Palazzo Marino: «Il 7 dicembre erano 398, il 7 gennaio 126, poi sono esplosi tre focolai: uno a Bergamo, uno a Busto Arsizio, uno a Vigevano. Ma il contenimento dell'epidemia nelle carceri è efficace». Anche grazie all'utilizzo dei tamponi: «Ne abbiamo fatti oltre 30mila dall'inizio della pandemia». Per quanto riguarda gli operatori, al 15 gennaio i positivi erano 65 su quettromila, il 10 dicembre erano 122, «la diminuzione è stata lenta ma costante».

A San Vittore, dove al momento sono detenute 949 persone, i positivi sono 59. «Tra gli agenti della polizia penitenziaria i positivi sono sei» ha detto in commissione il direttore Giacinto Siciliano. Numeri contenuti, ma il coordinatore sanitario di San Vittore, Ruggero Giuliani, ha sottolineato che nella seconda ondata la trasmissione del virus tra i detenuti è stata più efficace. La prima ondata in primavera «l'abbiamo conclusa con 22 positivi e un decesso», mentre nella seconda ondata i detenuti positivi sono stati 180.



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

