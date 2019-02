Nella vita bisogna almeno una volta assistere a un concerto di Maurizio Pollini. E almeno una volta sentirlo suonare Chopin.

Questa sera il pianista milanese, 77 anni, nel suo recital è alla Scala torna a Chopin e Debussy, autori che hanno accompagnato tutta la sua vita di musicista.

Il maestro eseguirà di Chopin i Deux nocturnes op. 62, la Polonaise op. 44, la Berceuse op. 57 e lo Scherzo. La seconda parte sarà dedicata al Primo libro dei Préludes di Debussy. A Chopin è dedicata anche l'ultima fatica discografica di Pollini per Deutsche Grammophon, a fine gennaio.

Maurizio Pollini sarà nuovamente alla Scala martedì 7 maggio per un concerto straordinario con l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala diretta da Zubin Mehta a favore della Fondazione Saint Francis Home-Panthakot, India. In programma il Concerto in la minore di Robert Schumann, incastonato tra l'Ouverture Egmont' e la Sinfonia n. 7 di Beethoven.

Stasera. Teatro alla Scala. Piazza Scala. Ore 20. Biglietti 102-17 euro.

