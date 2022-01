Nella notte fra sabato e domenica davanti al Doll's Cafè di Monza si era scatenata una maxi rissa da film. Un regolamento di conti fra due bande di ragazzi, una di Monza e una di Cinisello. Ieri la Questura di Monza ha sospeso per 30 giorni la licenza del bar per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Quella notte si erano picchiati in una trentina anche con spranghe, coltelli e con il tentativo da parte di due di loro di investire con l'auto i clienti del bar, tra cui numerose persone estranee agli scontri. Alla polizia erano arrivate decine di telefonate di gente terrorizzata. Sette i feriti soccorsi dal 118, con traumi cranici, fratture, ferite da taglio, di cui due ricoverati in ospedale con prognosi superiori a un mese. Il titolare del locale avrebbe anche dovuto essere in isolamento perché positivo al Covid. «Il bar è un luogo dove si va a trascorrere del tempo con gli amici, non per uscirne con le ossa rotte», ha dichiarato il questore di Monza, Marco Odorisio.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

