Nell'Italia dell'uno vale uno, della politica per cui non serve competenza ma solo la certificazione dell'essere come tutti, del caos praticato con metodo e dei leader che sembrano usciti da un reality più che da un'aula del Parlamento, la soluzione arriva dal teatro. E dalle menti anarchiche di due comici come Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli che firmano e interpretano Noi siamo Voi. Votatevi, per la regia di Renato Sarti, da domani al Teatro della Cooperativa. Satira ad alto voltaggio con impennate surreali e deragliamenti quasi dadaisti a servizio di un'esilarante simulazione: la fondazione dell'ennesimo partito che dovrebbe risolvere i problemi cronici del Belpaese. «Il nostro programma lo fate voi, noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente? Noi siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo! Questa è la nuova politica». (O.Bat.)

