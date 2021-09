NELL'EX MERCATO COMUNALE ARCHIVIO E SPAZIO POLIFUNZIONALE

Si è aperto al QT8 il cantiere che in un anno trasformerà l'ex mercato comunale al coperto in un centro culturale. Lo stabile, abbandonato da anni e vicino al punto della montagnetta dove nell'estate 2020 una donna fu violentata di giorno, diventerà la sede del Casva - Centro Alti Studi per le Arti Visive, un archivio di arte, architettura e design del Novecento.

I lavori diretti da MM ammontano a oltre 4 milioni di euro, e termineranno nell'autunno 2022. I locali di piano terra saranno a disposizione delle associazioni per iniziative ed eventi. Sempre al piano terra saranno allestiti uno spazio accoglienza, bookshop, caffetteria e spazio multifunzion. Nel seminterrato gli archivi di designer e architetti come Enzo Mari, Luciano Baldessari, Roberto Sambonet, Vittorio Gregotti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA