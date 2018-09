Nel libro di Totti veleni su Spalletti: «A Bergamo ci separarono in 4»

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un boom, e non poteva essere altrimenti. Lunghe file a mezzanotte fuori le librerie, la bella serata di gala al Colosseo e il pdf che circolava illegalmente in rete a nemmeno a 12 ore dall'uscita. L'autobiografia Un capitano scritta da Totti - che ieri ha spento 42 candeline - con la collaborazione di Condò. Dopo le anticipazioni su Baldini, che hanno provocato le dimissioni del dirigente dal Comitato Esecutivo (ma non da consulente), da rilevare il capitolo su Spalletti. Partendo da quanto successo prima di Roma-Palermo, febbraio 2016. Ovvero di quando l'ex capitano fu cacciato da Trigoria e messo fuori rosa.Il vero conflitto a Bergamo, ad aprile: «Trovo la faccia di Spalletti a un centimetro dalla mia. Mi aspettava: Basta, hai rotto le palle, pretendi di comandare e invece te ne dovresti andare, giochi a carte malgrado i miei divieti, hai chiuso. È l'ultimo litigio tra me e Spalletti, nel senso che perdo le staffe e ci devono separare in quattro altrimenti ce le saremmo date di santa ragione».(F.Bal.)