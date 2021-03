Nel giorno del ricordo boom di decessi: 92

Nel giorno del ricordo per tutte le vittime che hanno perso la vita a causa del Covid (in Lombardia sono 29.551), arriva il dato più nero negli ultimi mesi per quanto riguarda i decessi in regione: ieri sono stati 92 (mercoledì 79, martedì 81).

Milano e la Lombardia - con le bandiere a mezz'asta sui palazzi delle istituzioni e il premier Mario Draghi che ieri ha inaugurato il Bosco della Memoria a Bergamo, la città più straziata dalla prima ondata - hanno dovuto constatare che la pandemia non arretra. E si avvicina un'altra settimana di zona rossa. Perché gli ultimi dati Covid non sono confortanti e non solo per i decessi, vicini alla soglia di 100 ogni 24 ore, come era avvenuto nel marzo del 2020: a fronte di 63.197 tamponi i nuovi positivi sono 5641 con un tasso dell'8,9% (il giorno precedente 7,6%).

Aumentano di poco (+5) i ricoveri nei reparti di terapia intensiva (+16 il giorno precedente) per un totale di 786; molti di più i nuovi degenti negli altri reparti (+103), in tutto 6744 (6641 mercoledì). In provincia di Milano i nuovi contagi sono 1450, di cui 620 in città (mercoledì 447); a seguire, ancora la provincia di Brescia con altri 982 casi.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 05:01

