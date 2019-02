Nel garage del pusher 250 chili di hashish

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un marocchino di 31 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per il possesso di 250 chili di hashish che nascondeva in un box all'interno di un garage in via Laura Conti, a CorsicoGli investigatori stavano lavorando da tempo su una pista che speravano potesse portarli a un grosso carico e negli ultimi giorni hanno ricevuto la soffiata giusta. Un informatore ha segnalato il box pieno di droga a Corsico ma non è stato in grado di indicare quale fosse di preciso. Così si sono appostati e mercoledì pomeriggio hanno notato il nordafricano a bordo di una Nissan Note grigia che si aggirava attorno al garage con fare sospetto, come se volesse accertarsi di non essere seguito. Quando è entrato nel box per recuperare sacchi di juta da un'altra vettura è stato bloccato. All'interno c'erano 7 confezioni per un peso complessivo di due quintali e mezzo, con un valore stimato in 2 milioni e mezzo di euro.Il metodo di confezionamento fa ritenere che la droga sia stata trasportata in un tir e abbia percorso la rotta spagnola. L'arrestato è Radouan El Jaadi, ha diversi precedenti specifici, il primo arresto risale al 2003. (S.Gar.)riproduzione riservata ®