Nel deposito 19mila abiti griffati: tutti taroccati

Gucci, Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Hugo Boss, Liujo: nel magazzino c'erano tutti i marchi che fanno grande la moda. Tutto taroccato, però.Circa 19mila tra vestiti, magliette e abiti sono stato sequestrati dalla guardia di finanza di Milano perché falsi. La merce era pronta a invadere il mercato della città, per un valore di circa tre milioni di euro: ciascun capo infatti aveva un valore di listino tra i 500 e i 1500 euro.L'operazione delle Fiamme gialle è stata battezzata Fake luxury, lusso finto. Il proprietario della società, che lavora nell'ambito del tessile e si occupa della vendita all'ingrosso, è un calabrese che è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi e per ricettazione. Secondo quanto dichiarato dal titolare, il materiale proverrebbe da Germania e Bulgaria. Secondo i militari, però, potrebbe essere stato prodotto illegalmente in Italia.