Nel cuore di Porta Nuova un Pirellino adibito ad uffici, una nuova torre residenziale botanica, che cambia colore con le stagioni e produce energia, e un ponte-serra su via Melchiorre Gioia che diventa hub per mostre, area didattica e wellness aperto a tutti.

È Pirelli 39, il progetto di rigenerazione del complesso di edifici che fanno capo al cosiddetto Pirellino, dismesso dal Comune nel 2015 e acquistato da Coima nel 2019. Ieri Manfredi Catella ceo di Coima, ha presentato il progetto vincitore del concorso internazionale, firmato dagli architetti Stefano Boeri ed Elizabeth Diller. La proposta prevede un modello di utilizzo misto di spazi pubblici-residenziale-terziario attraverso il recupero della torre esistente, dell'edificio a ponte su via Melchiorre Gioia e la realizzazione di una nuova torre tipo il bosco verticale. Ma se il Comune non darà ok per riconoscimento di Pirelli 39 quale immobile dismesso in applicazione della legge regionale sul recupero urbanistico, «faremo il progetto senza il ponte, quindi, senza la parte pubblica, ma non è quello che vorremmo», evidenzia Catella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

