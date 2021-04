Nel calcio italiano luomo del momento è Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, appena qualificata alla grande per i quarti di finale degli Europei (il 31 maggio contro il Portogallo).

E ora? Cosa si inventerà Nicolato per battere anche il Portogallo?

«Sono fortissimi, vincono consecutivamente da non so quante gare. Intanto, vediamo come ci arriveremo alla sfida del 31 maggio e con quali uomini a disposizione. Di sicuro, come accaduto nella finalissima dell'Europeo under 19 del 2018 (persa 4-3 ai supplementari, ndr), venderemo cara la pelle».

Tra i top club della serie A, il Milan è quello con il maggior numero di giovani in Under 21. Si sono organizzati il futuro?

«I rossoneri hanno dimostrato di non aver paura di seguire questo tipo di logica. Credono fortemente nella possibilità di inserire nuovi prospetti e sfruttano anche le congiunture del momento».

La Juventus, invece, nonostante la formazione Under 23 in serie C, non ha particolari prospetti. Come mai?

«Non lo so e non spetta a me fare questo tipo di valutazioni. Certamente, allestire una squadra con quasi tutti giovani, è stata una scelta intelligente: per un ragazzo non c'è nulla di più allenante di una partita. Soprattutto in un torneo dove ci sono adulti».

Come immagina il futuro azzurro?

«Da costruire in modo intelligente. E non tanto a livello di nazionali, dove si ottimizza il lavoro dei club. Dobbiamo riflettere sul percorso che facciamo fare ai giovani, perché non abbiamo una produzione continua di giocatori. Neppure di medio-alto livello».

Roberto Mancini è l'allenatore ideale per un collega dell'Under 21?

«Direi proprio di sì. Non guarda la carta d'identità, ma i valori».

La Nazionale può puntare al titolo continentale?

«Ci deve provare, anche se voler vincere' non basterà per riuscirci. Nel calcio, come nella vita, maggiormente si avanti più il livello si alza. Roberto fa un calcio di qualità, perciò è una legittima aspettativa».

Che finale di stagione vivremo in serie A?

«Altalenante per tutti. Il discorso sanitario, legato al Covid-19, può sempre portare variabili improvvise. L'Inter, a oggi, è la candidata numero 1 per vincere il titolo: ha trovato continuità e stabilità».

