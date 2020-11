NEL BRESCIANO

La visita che non ti aspetti. A sorpresa ieri il presidente Mattarella è atterrato all'aeroporto di Montichiari, a Brescia, e si è recato nel cimitero di Castegnato, dove lo scorso 7 settembre i ladri avevano trafugato la lapide in memoria dei morti del coronavirus, che in provincia di Brescia sono stati finora 2751: acquistata dalla farmacista del paese per ricordare le vittime, la lapide è sparita 24 ore dopo la sua installazione. Mattarella è stato accolto dagli applausi di centinaia di residenti che si trovano al cimitero per rendere omaggio ai propri defunti. La visita è durata pochi minuti. «Sono qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

