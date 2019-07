Nel boschetto di Rogoredo si muore ancora

Greta Posca

Morto sulla strada, in via Sant'Airaldo, a due passi dalla cancellata che i tossicodipendenti scavalcano per raggiungere il boschetto della droga. E di fianco al cadavere, una siringa usata. A Rogoredo si muore ancora di eroina: quello di iri è il secondo tossicodipendente ad essere stroncato da un'overdose da gennaio a oggi. E nell'intera Lombardia è la quattordicesima vittima.

A trovare il corpo senza vita ieri mattina alle 9,30 è stata una passante. La donna ha subito chiamato una pattuglia delle Polfer in servizio nella stazione di Rogoredo. La vittima è un uomo di 33 anni, residente in zona e da anni frequentatore assiduo del boschetto dei disperati. Un tossicodipendente di lungo corso che manteneva il suo vizio con rapinette e furti. È verosimile, come lascia intuire la presenza di quella siringa vicino al cadavere, che a ucciderlo sia stata un'overdose di eroina, ma per fugare ogni dubbio è stata comunque disposta l'autopsia.

Quella di ieri è la seconda vittima dell'anno a Rogoredo. Lo scorso 7 aprile un uomo di 50 anni aveva accusato un malore all'interno del boschetto. Inutile la corsa a sirene spiegate al Policlinico di San Donato, dove era morto poco dopo il ricovero. Tre giorni dopo un ragazzo di 21 anni era stato salvato in extremis. E come lui altri nove tossicodipendenti finiti in overdose sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Rossa in soli due mesi.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

