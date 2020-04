Nel 2020 record di morti ad aprile più del doppio

Il 2020 per Milano è boom di morti. Sono aumentati rispetto ai due anni precedenti i dati dei decessi a marzo e aprile. A marzo se i decessi del 2018 sono stati 1206 e nel 2019 erano 1224, nel 2020 i decessi sono saliti a 2130. Anche i dati, fino al 9 aprile, presentano lo stesso trend in crescita: se sia nel 2018 sia nel 2019 si sono registrati 352 decessi, nel 2020 i decessi sono saliti a 825. Quindi nei primi 9 giorni di aprile ci sono stati 473 decessi in più rispetto agli scorsi anni. I dati sono stati illustrati dall'assessore alla Trasformazione digitale Roberta Cocco, in video commissione consiliare. Sommando i primi mesi del 2018, 2019 e 2020 fino al 9 aprile di ciascun anno a Milano ci sono stati 4281 decessi nel 2018, 3888 nel 2019 e 5259 nel 2020.

Il crematorio di Lambrate resta chiuso fino al 30. «Stiamo procedendo con la cremazione delle salme. La prossima settimana valuteremo il da farsi per dopo il 30 aprile, ancora non abbiamo un'idea quello che stiamo facendo è gestire un'emergenza senza precedenti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

