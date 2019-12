Nel 2020 l'arte è femmina

Paola Pastorini

Nel segno delle donne. Del policentrismo. Della cultura come marchio distintivo di Milano.

Sono le linee guida del programma di mostre 2020 organizzate dal Comune e presentato ieri dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. «Oltre 54 mostre in 12 sedi: questo per noi è fare cultura», spiega Sala. «L'ambizione è di vivere in una Milano multicentrica». E ancora «l'arte dà soddisfazione ai milanesi, ai turisti, alle aziende che possono investire in sostenibilità. Ma cultura non è un regalo alla città, ma un componente fondamentale del vivere cittadino, come garantire i mezzi che funzionano, le strade e la pulizia».

Il palinsesto 2020 è dedicato ai talenti delle donne, protagoniste di decine di mostre. Insieme con un lungo addio a Leonardo Da Vinci, protagonista con altri due progetti espositivi al Castello Sforzesco, uno sul Salvator Mundi e l'altro sulla scrittura speculare.

Il programma dedicato alle donne protagoniste comincia subito, oggi, con L'intelligenza non ha sesso della pittrice e caricaturista di inizi Novecento Adriana Bisi Fabbri al Museo del 900. E giovedì tocca agli scatti Storie di strada della grande fotografa Letizia Battaglia a Palazzo Reale. A seguire, le antologiche di Carla Accardi, Grazia Varisco, le Divine avanguardie sulla rappresentazione della donna in Russia fino alle Signore del Barocco (Palazzo Reale). «È un racconto che permette di entrare in relazione con opere d'arte, linguaggi e proposte innovativi, superando alcuni stereotipi sul ruolo delle donne» ha sottolineato l'assessore Del Corno. Tanta fotografia: all'Acquario civico la mostra sui volti delle scienziate, al Mudec quella dedicata a Tina Modotti, a Palazzo Reale a Margaret Bourke-White.

Non solo arte al femminile. A Palazzo Reale a febbraio arriva Georges de la Tour, poi Realismo Magico, Federico Fellini, Mario Sironi. E nel 2021? Già annunciata una mostra sull'Antica Roma, su Tiziano e sulla Pop Art.

3 Dicembre 2019

