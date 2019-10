Nel 2018 più vittime sulle strade

Nel 2018 in Lombardia i morti negli incidenti stradali sono stati 483, il 14,2% in più del 2017 (423). Nonostante l'aumento, il dato lombardo è inferiore alla media nazionale ed europea.

I numeri emergono dal rapporto dell'istituto statistico regionale Polis Lombardia, presentato a Palazzo Pirelli occasione della 9ª Giornata regionale della sicurezza stradale. Nella città metropolitana di Milano si sono verificati più incidenti nel 2018, ma l'indice di mortalità è inferiore rispetto alle altre province (0,8 morti ogni 100 incidenti).

Sulle strade urbane si riscontra il maggior numero di incidenti ma il più basso indice di mortalità (-24,9% nel periodo 2010-2018) rispetto alle autostrade e alle strade extraurbane. Su queste ultime, in particolare, si concentra il 45% dei morti. La prima causa degli scontri tra i veicoli è il mancato rispetto della distanza di sicurezza (13%), seguito dalla distrazione (12,6%). Oltre 4 investimenti su 10 di pedoni, inoltre, accadono perché le auto non si fermano in prossimità delle strisce. Il rischio di mortalità è maggiore per gli over 65 anni (115 vittime), seguiti dalla fascia 30-44 anni (78 morti) e 45-55 anni (60 morti).

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

