«Negozianti nel mirino dei residenti»

Giuseppe Gissi, presidente vicario Epam, l'associazione dei pubblici esercizi, è fattibile il patto movida?«Ne discuteremo per raggiungere un'intesa e andare incontro ai residenti. Ma ricordo che ognuno ha i proprio diritti».Ovvero?«Noi negozianti abbiamo il diritto di lavorare perché garantiamo un servizio e facciamo parte a pieno titolo del sistema turistico milanese. Gli abitanti hanno il diritto alla loro quiete, ma non devono sovrastarci».Ha il dente avvelenato con i residenti?«Sono deluso dagli attacchi. Dobbiamo imparare a convivere. I locali che aderiscono ad Epam stanno facendo già la loro parte e si sono già autoregolamentati per una tregua con i residenti. Le bottiglie di vetro dopo le 22, per esempio, non sono più da asporto».Tuttavia i cittadini continuano a lamentarsi.«Noi possiamo migliorare, ma anche gli abitanti devono volere il quieto vivere. Noi potremmo tenere aperte le serrande fino all'alba e di clienti ne avremmo, ma non lo facciamo per senso di responsabilità. Quindi, la nostra buona volontà la dimostriamo e continueremo il dialogo con Zona 1».(S.Rom.)