Negozi, il Comune chiede aiuto ai creativi

Designer e creativi cercansi per ripensare negozi, botteghe, mercati scoperti e coperti, ristoranti e bar in sicurezza. Il Comune ha approvato le linee guida per una consultazione rivolta a queste figure professionali finalizzata alla creazione di un albo di idee. Dai distanziatori alla segnaletica passando per nuovi arredi e soluzioni che ottimizzino dehors e layout dei locali garantendo il distanziamento sociale, senza rinunciare alla convivialità e alla sicurezza. Sono queste alcune delle idee e progetti ricercati dal Comune. «Mai come ora abbiamo bisogno di fantasia e immaginazione di designer architetti e creativi», ha dichiarato l'assessore del Lavoro Cristina Tajani. Non è previsto un limite temporale entro cui presentare le proposte. I progetti verranno periodicamente valutati, discussi e inseriti all'interno di un catalogo virtuale consultabile gratuitamente da commercianti e operatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 05:01

