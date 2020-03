Negozi chiusi per ferie Quelli aperti sono deserti

Chiusi per ferie: iniziano ad essere diversi i negozi e soprattutto i locali ad abbassare le serrande per qualche giorno dopo la firma del decreto con le nuove norme per limitare il contagio da virus. Dai takeaway in Centrale che sospende l'attività «dal 9 al 22 per dare un contributo alla salute», alle pizzerie, chiuse ma con il personale che all'interno approfitta dello stop per le pulizie. In centro restano aperte le grandi catene e per esempio tutti i negozi di corso Vittorio Emanuele, ma le strade sono deserte. Er

i rider dei servizi di delivery, nonostante l'ora di pranzo, attendono seduti chiamate per le consegne.

Ai tempi del Coronavirus va in quarantena anche l'abitudine del caffè al bar. Quelli più piccoli, privi dei tavolini, hanno deciso di chiudere in attesa di tempi migliori. Gli altri, invece, appaiono deserti o con pochissimi clienti. Nella stazione Centrale il titolare di un locale racconta di una contrazione degli incassi di oltre l'80%. Prima del Coronavirus nel mio bar si «consumava una media giornaliera di sette chili di caffè. Stamane, invece, avrò fatto un centinaio di tazzine. Una situazione che sta diventando ingestibile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

