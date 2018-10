Ndrangheta, omicidi tra clan: 8 in cella

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco Stagno. Erano tre affiliati alla locale ndranghetista di Seregno-Giussano, tutti uccisi tra il 2008 e il 2010 tra le province di Milano e Como.Ieri i carabinieri del Ros hanno arrestato otto persone in Lombardia con l'accusa di omicidio. La svolta grazie alle dichiarazioni di Antonino Belnome, collaboratore di giustizia e capo della locale di Giussano. Partendo dai suoi racconti gli investigatori hanno accertato che l'omicidio di Novella, capo della Lombardia (un'altra struttura delle cosche), era avvenuto per bloccare il suo tentativo di emancipazione dalla Provincia reggina. La morte di Tedesco e Stagno, invece, sarebbe da ricondurre alle dinamiche conflittuali interne alla locale di Guardavalle (Catanzaro). La morte di Novella resta comunque lo spartiacque della storia della ndrangheta al nord. Il boss sognava l'autonomia dalla casa madre in Calabria, un'ambizione interrotta il 14 luglio 2008 mentre era seduto in un bar a San Vittore Olona. A sparargli furono proprio Belnome e Micheal Panajia, affiliato alla locale di Seregno e ora anch'egli pentito. A ordinare quella morte sarebbero stati Cosimo Giuseppe Leuzzi, boss di Stignano, e i capi di Guardavalle e Monasterace, Vincenzo Gallace (condannato in secondo grado), e Andrea Ruga, morto nel 2011. Gli arresti di ieri sono scattati alla lettura della sentenza del processo di secondo grado che ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti degli 8 imputati. La corte ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e ha disposto la cattura. (S.Gar.)