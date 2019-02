Navigli, Sala rilancia: «Riapriamoli tutti»

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòScoperchiare interamente i Navigli ora interrati e non solo i cinque tratti di 2 chilometri finora presi in considerazione.È la nuova proposta, più audace, del sindaco Giuseppe Sala: «Necessario spostare il profilo per una verifica di apertura integrale. Non è un'opera simbolica ma un progetto di grande respiro per cambiare la città», ha spiegato. Ieri, a Palazzo Marino, presentando il risultato del dibattito cittadino che ha permesso di raccogliere 92 osservazioni da parte di milanesi e associazioni, ha spiazzato rilanciando il suo sogno: «Chiederemo a Metropolitana Milanese, il più velocemente possibile, di avviare una verifica tecnica ed economica sull'aperura integrale dei Navigli ha annunciato - E parallelamente accelereremo la ricerca di finanziamenti». Il sindaco non rinuncia al suo cavallo di battaglia. Anzi, vuole ingrandire il progetto, scatenando già qualche polemica. Ieri, infatti, alcuni cittadini di Zona 2 hanno manifestato il loro disappunto in modo animato, costringendo i vigili a intervenire. Ma Sala non è si è fatto zittire: «Io ho la pelle dura ha replicato ai tre - e ho vissuto l'epoca dei no expo. Se volete parlare potete farlo, ma educatamente». Il primo cittadino tira dritto: a dicembre, dopo la bocciatura della Regione al finanziamento di 50 milioni, aveva tentennato, ma ora no, assicurando «che non si sacrificheranno altre istanze come, ad esempio, la riqualificazione delle periferie, e che non si partirà senza fondi». Domani volerà a Bruxelles a caccia di risorse, perché è in programma un secondo incontro con la commissaria ai Trasporti Violeta Bulc per capire se dall'Ue arriveranno i soldi. Sarà un incontro decisivo per capire se la riapertura dei Navigli è destinata a naufragare, oppure può tornare in agenda. Intanto, l'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini ha spiegato le richieste dei cittadini accolte, sintetizzate nel documento sul sito progettonavigli.comune.milano.it: «Dal potenziamento dei parcheggi per i residenti in via Melchiorre Gioia all'accesso più semplice per il Policlinico, all'aumento del verde».