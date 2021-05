Nato per far conoscere la musica contemporanea, il festival di Milano Musica compie 30 anni e gioca d'anticipo.

L'edizione del trentennale si intitola Del comune sentire e vuole essere «di slancio e di rinascita», come ha spiegato Cecilia Balestra. Ci sarà un'anticipazione dal 10 maggio e poi la ripresa dopo l'estate con «l'obiettivo, dal prossimo anno, che la rassegna sia «sempre a maggio e giugno» per aumentare le collaborazioni, a partire da quello delle scuole.

Debutto il 10 maggio quindi al teatro Elfo Puccini con Instrumental Freak Show di Giovanni Verrando. A maggio 13 gli appuntamenti, lo stesso numero di quelli dal 21 settembre al 26 novembre.

Tanti i protagonisti del Festival, realizzato in collaborazione con la Scala, dall'orchestra della Rai alla Verdi. ben nove le sedi: dalla Scala, alla Santeria Toscana, al Pirelli HangarBicocca. Al Conservatorio il 16 si esibirà il pianista Maurizio Pollini, in un atteso concerto i cui proventi andranno ad aiutare nuovi musicisti. E tante sono le nuove opere presenti nel programma: 8 prime esecuzioni assolute, 9 prime italiane incluse 3 commissioni e 4 co-commissioni.

Fra le novità, D'un commun accord composizione di Georges Aperghis che dà il titolo alla rassegna (il comune sentire è quello della necessità di arte e cultura), presentato in prima assoluta dopo oltre due anni di lavoro creativo con i musicisti dell'ensemble L'Instant Donné, il 15 maggio.

«Fate un lavoro meraviglioso» ha detto agli organizzatori il sovrintendente della Scala Dominique Meyer ricordando l'impegno del teatro per la musica contemporanea, che include la commissione di un'opera contemporanea per i bambini. «Credo sia significativo il passo con cui vuole riprendere l'attività con coraggio e capacità di visione prospettica per il futuro», ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. (F.Gat.)

