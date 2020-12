Natale sotto il segno di Mozart. È il regalo del teatro alla città e agli italiani. È dedicato interamente al genio di Salisburgo il concerto a porte chiuse diretto dal maestro Michele Mariotti. In programma la talentuosa pianista salentina Beatrice Rana in Jeunhomme; il soprano russo Aida Garifullina nel mottetto Exsultare Jubilate e la Sinfonia Jupiter. Il concerto viene trasmesso oggi da Rai 1 alle 10.25 e domani da Rai 5 alle 16.40.

Il programma unisce momenti diversi dell'attività del compositore: il Concerto n. 9 per piano fu scritto a Salisburgo tra il 1776 e il 1777 da Mozart ventenne. Precedente, e legato a Milano, è il mottetto, composto per il castrato Venanzio Rauzzini, cui era affidata la parte di Cecilio nel Lucio Silla composta per il Regio Teatro Ducale, dove andò in scena il 26 dicembre 1772. Alla maturità piena appartiene l'ultima sinfonia, la n. 41, completata a Vienna il 10 agosto 1788. Michele Mariotti, torna sul podio alla Scala dove in passato ha diretto dal Barbiere di Siviglia ai Masnadieri. (P.Pas.)



