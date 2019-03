Nasce il Milano Running Festival

MILANO - Nasce la prima edizione di Milano Running Festival, fiera espositiva interamente dedicata al podismo e allo sport in generale, che si terrà da giovedì 4 a sabato 6 aprile al MiCo Milano Congressi in zona CityLife, uno dei quartieri simbolo della Milano contemporanea e in continua evoluzione. Un evento collegato alla Generali Milano Marathon di domenica 7 aprile: il tradizionale villaggio maratona quest'anno si trasforma in una fiera vera e propria su una superficie raddoppiata rispetto all'anno scorso.

Ieri la presentazione. Ad attendere il numeroso pubblico un palinsesto fitto e ricco di appuntamenti, sviluppato seguendo tre temi specifici uno per giornata intorno ai quali prenderanno forma diverse attività indoor e outdoor. Giovedì 4 il Correre al femminile, venerdì 5 Il running nel mondo e la Dog Run, la corsa a sei zampe, alle ore 19. Sabato 6 La maratona e le lunghe distanze e la Bridgestone School Marathon alle ore 9:30. (E.D.F.)

