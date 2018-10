«Napolitano terùn»: Bossi ora chiede i servizi sociali

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente stradale ieri al 11,30 in viale Brenta, sotto gli occhi di decine di passanti: proprio davanti al luogo dell'incidente c'è un supermercato Carrefour e la fermata della metro. Un autoarticolato e uno scooter si sono scontrati all'angolo con corso Lodi. Il ragazzo in sella al motorino è morto su colpo. Aveva 27 anni. Inutile l'arrivo dei medici del 118: il trauma cranico scomposto procurato dallo scontro gli è stato fatale. Alla guida del tir c'era un 60enne: sotto choc, è stato medicato sul posto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale: sembra che entrambi i mezzi procedessero nella stessa direzione. Il traffico in zona è andato in tilt per la chiusura di corso Lodi da via Brembo a viale Brenta e di viale Brenta, da via Bessarione a corso Lodi.